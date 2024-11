Stand: 23.11.2024 08:26 Uhr Neuenkirchen: Kreisstraße VG5 wieder freigegeben

Die Kreisstraße VG5 vom Kreisverkehr an der B105 ist bis zur Stadtgrenze von Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) saniert worden und seit Freitag freigegeben. Die Asphaltdecke der Chausseestraße bei Neuenkirchen wurde auf einer Länge von 1.370 Metern in zwei Bauabschnitten ausgebaut. Der erste Bauabschnitt mit einer Länge von 570 Metern verlief vom Kreisverkehr B105/VG5 bis zum Kreisverkehr Marktflecken. Der zweite Bauabschnitt mit einer Länge von 800 Metern verlief vom Kreisverkehr Marktflecken bis zur Kreuzung VG 5/Theodor-Körner-Straße. Die sanierte Strecke ist acht Meter breit. „Damit gibt es auf dieser wichtigen Trasse zwischen den Hansestädten Greifswald und Stralsund für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer optimale Verkehrsbedingungen“, so Landrat Michael Sack. Die Bauzeit betrug rund zwei Monate. Die Kosten belaufen sich auf etwa 500.000 Euro.

