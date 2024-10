Stand: 30.10.2024 21:31 Uhr Nach Sanierung: Straßen bei Borntin und Neuenkirchen wieder freigegeben

Der Bauabschnitt der Kreisstraße VG 56 von Borntin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bis zum Waldrand ist seit Mittwoch wieder für den Verkehr freigegeben. Die über einen Kilometer lange Strecke wurde seit Ende August erneuert und verbreitert. Zusätzlich wurden Ausweichstellen und Bankette errichtet, um die Verkehrssicherheit zu verbessern, so ein Sprecher des Landkreises. Die Kosten für die Sanierung des Abschnittes belaufen sich auf rund 600.000 Euro. Während der Arbeiten wurde die Straße voll gesperrt und eine Umleitung über Sarnow, Kavelpaß und Zinzow nach Borntin eingerichtet. Der jetzt fertig gestellte Abschnitt ist Teil der Gesamterneuerung der Kreisstraße von Kavelpaß bis zur Anbindung an die Landesstraße 31. Auch die Umleitung auf der B 105 Ortsausgang Greifswald in Richtung Stralsund auf Höhe Neuenkirchen (Vopommern Greifswald) ist seit Mittwoch wieder aufgehoben. Der Abschnitt war seit September zunächst voll, später halbseitig für Autofahrer aus Richtung Greifswald kommend gesperrt. Auch hier wurde die Fahrbahndecke erneuert.

