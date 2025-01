Stand: 30.01.2025 18:00 Uhr Nach Geflügelpest: Stralsunder Zoo hat wieder geöffnet

Der Stralsunder Zoo hat nach dem Ausbruch der Geflügelpest unter Auflagen wieder geöffnet. Nach Angaben der Stadt sind am Donnerstag vor allem Dauerkartenbesitzer in die Anlage gekommen. Für das Wochenende hofft die Stadt auf sonniges Wetter und somit auf viele Besucher. Allerdings müssen Gäste vorerst auf verschiedene Vogelarten verzichten. Der Zoo darf derzeit keinen neuen Bestand an Hausgeflügel anschaffen. Auch die Emu-Känguru-Anlage und die Voliere für afrikanische Vögel bleiben noch geschlossen. Anfang des Jahres mussten im Stralsunder Zoo mehr als 100 Enten, Gänse, Hühner, Puten und Tauben getötet werden. Sie hatten sich mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert.

Fördermittel für Schaufutterküche

Die Stralsunderinnen und Stralsunder können sich daneben auf ein neues Bauprojekt in ihrem Zoo freuen. Das Land unterstützt die Einrichtung mit 840.000 Euro für den Bau einer Schaufutterküche. Nach Angaben der Hansestadt werden mit dieser Arbeitsabläufe im Zoo verbessert und Besucher stärker in den Zooalltag eingebunden. Insgesamt kostet das Projekt rund 1,4 Millionen Euro.

Weitere Informationen Nach Vogelgrippe-Ausbruch: Stralsunder Zoo soll bald wieder öffnen In den Winterferien sollen Besucher den Zoo wieder besuchen können. Bis dahin wird alles getan, um weitere Vogelgrippe-Fälle zu verhindern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 30.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen