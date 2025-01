Stand: 18.01.2025 10:00 Uhr Nach Vogelgrippe-Ausbruch: Stralsunder Zoo soll bald wieder öffnen

In gut zwei Wochen will der Zoo in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Greifswald) seine Tore wieder für Besucher öffnen - pünktlich zu den Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern. Gerade werden die Gehege noch gereinigt und desinfiziert, so eine Sprecherin. Außerdem nimmt das Veterinäramt regelmäßig Proben, um zu überprüfen, ob der Vogelgrippe-Erreger noch da ist. Bisher seien alle negativ gewesen. Außerdem wurden besonders gefährdete Tiere von den anderen getrennt. Anfang Januar mussten im Stralsunder Zoo mehr als 100 Enten, Gänse, Hühner, Puten und Tauben getötet werden. Sie hatten sich mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert.

Weitere Informationen Geflügelpest im Stralsunder Zoo: Gut 100 Vögel eingeschläfert Seit Freitag mussten die sogenannten Freiläufer getötet werden. Der Zoo bleibt vorerst bis Dienstag geschlossen. mehr

Weitere Informationen Nach Pelikan mit Geflügelpest: Zoo Stralsund öffnet wieder Die Untersuchung von 200 weiteren Vögeln des Tierparks der Hansestadt verlief negativ. Am Mittwoch soll der Zoo wieder öffnen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 17.01.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen