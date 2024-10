Stand: 29.10.2024 18:33 Uhr Nach Einbruch in Kita Reinberg: U-Haft für 30-Jährigen

Eine Kita in Reinberg (Kreis Vorpommern-Rügen) ist am Wochenende bei einem Einbruch verwüstet worden. Verschiedene Gegenstände waren zudem verschwunden. Wegen des Zustandes in den Kita-Räumen können Kinder dort vorerst nicht betreut werden. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei mehreren tausend Euro. Bereits am Sonntagabend hatten Beamte einen Mann in Grimmen kontrolliert. Der 30-jährige polizeibekannte Mann aus der Region hatte vermeintliches Tatwerkzeug dabei, aber auch Gegenstände, die aus einem Einbruch stammten. Nach der Meldung des Kita-Einbruches am Montag zogen die Beamten der Kriminalpolizei Schlüsse daraus und durchsuchten die Wohnung des 30-jährigen. Dort wurden zahlreiche Beweisstücke aus dem Kindergarten in Reinberg entdeckt. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Gegen ihn hat eine Richterin inzwischen Haftbefehl erlassen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

