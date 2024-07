Stand: 11.07.2024 11:30 Uhr Nach Blaualgenbefall: Naturbad Grimmen wieder geöffnet

Das Badeverbot ist aufgehoben: Nachdem Anfang Juli im Naturbad Grimmen (Lankdreis Vorpommern-Rügen) Blaualgen nachgewiesen wurden, nehmen die Stadt und das DRK den Betrieb wieder auf. Spezialpumpen belüfteten das Gewässer in den vergangenen Tagen. Dadurch verschwanden die Blaualgen. Nach Angaben des Naturbadchefs Mario Gohs sei die Wasserqualität jetzt wieder in Ordnung. Blaualgen – auch bekannt als Cyanobakterien – treten vor allem in den Sommermonaten bei hohen Wassertemperaturen auf. Neben Haut- und Schleimhautreizungen können die Bakterien auch Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Fieber auslösen, sobald eine größere Menge verunreinigtes Wasser in den Körper gelangt. Im Naturbad Grimmen werde die Wasserqualität in der Hochsaison alle zwei Wochen getestet. Neben dem regulären Betrieb finden jetzt auch wieder Schwimm- sowie Rettungskurse statt. Bis Anfang September werden nach Angaben des Naturbadchefs insgesamt mehr als 400 Kinder und Jugendliche das Schwimmen erlernen.

