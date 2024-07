Stand: 29.07.2024 07:30 Uhr NDR Senderstandort Anklam: Drei Tage gestörter Radioempfang

Vom 29.Juli bis zum 31.Juli 2024, jeweils in der Zeit von 10.05 bis 16 Uhr müssen am Senderstandort Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wichtige Reparaturarbeiten in der Antennenanlage durchgeführt werden. Während dieser Zeit werden die Senderanlagen abgeschaltet. Aufgrund dieser Maßnahme kommt es zu massiven Beeinträchtigungen des Empfangs im Versorgungsgebiet. Vor allem betroffen ist der UKW-Empfang von N-JOY auf der Frequenz 103 MHz.

Alternativen über Empfangscheck auf www.ndr.de

Im gleichen Zeitraum müssen die Strahlungsleistungen weiterer Senderanlagen reduziert werden. Deshalb kann es außerdem zu leichten Beeinträchtigungen des Empfangs von NDR 1 Radio MV kommen. Das betrifft vor allem die Frequenz 94,6 MHz und damit die Inhalte aus dem NDR Vorpommernstudio in Greifswald. Betroffenen wird empfohlen, alternative Frequenzen bzw. Verbreitungswege zu nutzen. Diese können einfach und schnell mithilfe des NDR Empfangschecks gefunden werden: www.ndr.de/technik

