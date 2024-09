Stand: 05.09.2024 08:30 Uhr MobiHUB Aktionstage in Stralsund: Vier Straßen gesperrt

In der historischen Altstadt von Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind bis Montag um 12 Uhr vier Straßen gesperrt. Anwohner der Mühlen-, Fähr-, Heilgeist- und Mönchstraße sind angehalten in dieser Zeit alternative Bewohnerstellplätze zu nutzen. Als Grund nennt die Stadtverwaltung die Aktionstage am 6. und 7. September. Diese sind Teil des Gesamtprojektes "MobiHUB Stralsund". Sie sollen zeigen, wie die Altstadt aussehen und belebt werden könnte, wenn das Parken in Zukunft anders organisiert wird. Der MobiHUB schafft Stellplätze und eine Ladeinfrastruktur für Anwohner und Gewerbetreibende sowie weitere Angebote für ergänzende Mobilitäts- und Logistikfunktionen wie Car-Sharing, Lastenfahrräder oder Paketlogistik. Das Projekt wird aus Mitteln des Bundesprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" sowie von der Hansestadt Stralsund finanziert.

