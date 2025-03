Stand: 07.03.2025 18:05 Uhr "Mister Strandkorb" Mathias Fromholz auf Usedom gestorben

Sein Name steht für den Strandkorbbau auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald): Nun ist Mathias Fromholz, der frühere Geschäftsführer der Korb GmbH in Heringsdorf, nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Fromholz wurde 68 Jahre alt. Man verliere mit Fromholz einen Freund und Mentor, sagte Jan Müller, Geschäftsführer der Strandkorbfabrik in Heringsdorf. Fromholz stehe seit 1977 für den Strandkorbbau auf der Insel. Unter seiner Regie wurde der volkseigene Betrieb erfolgreich privatisiert. Unter seiner Feder entstand 2007 der XXL-Strandkorb für den G8-Gipfel in Heiligendamm, in dem die mächtigsten Staatschefs der Welt saßen. Vor zwei Jahren hatte sich Fromholz in den Ruhestand verabschiedet.

