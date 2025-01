Stand: 30.01.2025 10:41 Uhr Miltzow: Auto im Gleisbett - Bahnlinie stundenlang gesperrt

Am Bahnübergang Miltzow (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Mittwochabend ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Auto ins Gleisbett gefahren. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte er offensichtlich versucht, sich selbst aus der Situation zu retten. Doch das misslang. Das Auto blieb in einer Weiche stecken. Ein Abschleppunternehmen kam zur Hilfe und konnte den Pkw bergen. Der Fahrer stand weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss, sagte die Polizei. Bei sieben Zügen kam es zu insgesamt 400 Minuten Verspätung. Fünf Züge sind komplett ausgefallen. Kurz nach 21 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

