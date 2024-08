Stand: 12.08.2024 09:30 Uhr Mehrere Verletzte bei Unfällen am Wochenende in Vorpommern

Bei Garz (Landkreis Vorpommern-Rügen) hatte eine Autofahrerin nach Polizeiangaben am Sonntag ein vor ihr haltendes Auto übersehen und war aufgefahren. Dabei wurden insgesamt vier Insassen leicht verletzt. Zuvor hatte ein 41-jähriger Autofahrer auf der B96 zwischen Rambin und Drammendorf wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Leitplanke gefahren. Er kam ins Krankenhaus. Auf der B105 auf Höhe des Ortes Tempel war ein 28-Jähriger kurzzeitig am Steuer eingeschlafen und dann mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben gefahren. Am Sonnabend war ein 71-Jähriger bei Groß Ernsthof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Eine 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen, als sie in der Nacht zu Sonnabend einem Reh ausgewichen und in den Straßengraben gefahren war. Der Gesamtschaden aller Unfälle liegt laut Polizei bei mehr als 50.000 Euro.

