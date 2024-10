Stand: 09.10.2024 15:21 Uhr Mann hält entlaufene Hunde mit Schreckschuss auf Distanz

In Ribnitz-Damgarten hat ein Mann mit einem Schuss aus einer Schreckschusspistole versucht, zwei Hunde auf Distanz zu halten, die ihrer Betreuerin entwischt waren. Der 53-jährige Deutsche habe sich von den Hunden bedroht gefühlt, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei. Als kurz nach den Schüssen die 39-jährige Frau auf ihrer Suche nach den Tieren erschien, soll der Mann auch sie mit der Pistole bedroht haben. Die Polizei ermittelt nun gegen den 53-Jährigen wegen des Verdachts der Bedrohung. Der Frau könnte ein Ordnungsgeld auferlegt werden, weil die Hunde nicht angeleint waren. Sie hatte den Rhodesian Ridgeback und den Boerboel für einen Bekannten auf ihrer eingezäunten Terrasse in Obhut genommen. Offenbar sprangen die Hunde jedoch über den Zaun und liefen davon.

