Stand: 14.11.2024 12:02 Uhr Mann aus Vorpommern-Rügen mit Nacktfotos erpresst

Ein 38 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen wurde mit einem intimen Video erpresst. Nach Angaben der Polizei lernte der Mann am Mittwoch vermeintlich eine Frau über Facebook kennen. Die beiden chatteten längere Zeit miteinander. In dem Gespräch wurde das Opfer überredet, sich vor der Webcam auszuziehen. Was der Mann nicht wusste: Die Täter zeichneten alles auf. Kurze Zeit später forderten sie 25.000 Euro von ihm und drohten, wenn er nicht zahlt, das Video zu veröffentlichen. Der 38-Jährige entschied sich, nicht auf die Erpressung einzugehen, sondern die Polizei einzuschalten.

Polizei warnt davor, intime Bilder oder Videos anzufertigen

Der Mann wurde Opfer der sogenannten "Sextortion"-Masche. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern "Sex" und "Extortion" - übersetzt Erpressung - zusammen. Dabei werden potenzielle Opfer dazu gebracht, intime Bilder oder Videos von sich zu machen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche und empfiehlt, keine Aufnahmen anzufertigen und auch kein Geld zu zahlen.

