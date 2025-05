Stand: 12.05.2025 17:00 Uhr Rügen: Mann verliert fast 80.000 Euro an Betrüger

Auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Mann auf Betrüger im Internet reingefallen. Der 60-Jährige ist selbst auf der Suche nach einer gewinnbringenden Geldanlage gewesen, heißt es von der Polizei. Dabei sei er auf eine Firma gestoßen, die hohe Gewinne versprach. Dazu sollte der Rüganer dem vermeintlichen Mitarbeiter einen Fernzugriff auf seine elektronischen Geräte wie PC, Smartphone und Tablet gewähren. Das tat er und so konnten die Betrüger über mehrere Wochen dutzende Überweisungen auf unterschiedliche Konten vornehmen - immer mit dem Versprechen, dass bald die Gewinne ausgezahlt werden. Der 60-Jährige hat am Ende fast 80.000 Euro dabei verloren. Die Polizei ermittelt nun.

Polizei rät: keine sensiblen Daten raus geben

Gleichzeitig warnt die Polizei vor solchen Betrugsmaschen im Internet. Die Beamten raten, solche Software gar nicht erst zu installieren oder nur, wenn sich der Zugreifende eindeutig identifizieren kann. Trotzdem sollten nie sensible Daten wie Passwörter oder Bankdaten preisgegeben werden. Besonders bei Überweisungen ins Ausland sollten die Betroffenen misstrauisch werden. Generell, so heißt es weiter, sollte immer Vorsicht bei zu hohen Renditen geboten sein. Wer sein Geld anlegen will, sollte Anbieter genau prüfen.

