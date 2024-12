Stand: 20.12.2024 08:18 Uhr Lottoglück: 1,3 Millionen Euro gehen nach Vorpommern-Greifswald

Ein Tipper, eine Tipperin oder eine Spielgemeinschaft aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald hat bei der Mittwochsziehung das große Lotto-Los gezogen. Nach Angaben der landeseigenen Lottoriegesellschaft Lotto und Toto MV erhält der Gewinner exakt 1.359.289,90 Millionen Euro. Zum ganz großen Gewinn - dem Jackpot von 17 Millionen Euro - fehlte dem Spieler lediglich die richtige Superzahl 6. Es handelt sich dabei um den inzwischen siebten Großgewinn für den Landkreis ab 50.000 Euro in diesem Jahr. Nach Angaben von Lotto haben in diesem Jahr nirgendwo im Land mehr Tipper einen Großgewinn abgeräumt als im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Zuletzt ging im Oktober ein Lottogewinn von 16 Millionen Euro in den Kreis.

