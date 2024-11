Stand: 19.11.2024 17:48 Uhr Linken Landesvorsitzender Herbst kandidiert für den Bundestag

Der Vorsitzende der Linkspartei in Mecklenburg-Vorpommern, Hennis Herbst, kandidiert im Wahlkreis 15 für den Bundestag. Der Kreisvorstand der Partei Die Linke Vorpommern-Rügen und der Ortsverband Greifswald haben ihn als Kandidaten vorgeschlagen, heißt es in einer Mitteilung. Herbst stammt aus Nordvorpommern und hat in Greifswald studiert. Bei den Kommunalwahlen wurde er in die Greifswalder Bürgerschaft gewählt. Seit Juli ist Hennis Herbst der Vorsitzende seiner Partei in Mecklenburg Vorpommern. Zum Wahlkreis 15 gehören der Kreis Vorpommern-Rügen, die Stadt Greifswald und das Amt Landhagen (Vorpommern-Greifswald).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.11.2024 | 18:30 Uhr