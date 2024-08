Stand: 14.08.2024 10:35 Uhr Lindy Ave wird zu den Paralympics verabschiedet

Wenn am 28. August die Paralympics in Paris beginnen, dann wird Lindy Ave aus Greifswald mit dabei sein. Die Greifswalderin ist Leichtatheltin und will sowohl über die 100 als auch über die 400 Meter starten. Bei den Paralympics in Tokio war sie auf diesen beiden Distanzen erfolgreich und gewann über 100 Meter die Bronzemedaille und über 400 Meter die Goldmedaille. Zudem lief sie die 400 Meter in genau 1:00,00 min. und stellte damit einen Weltrekord auf. Am Mittwoch wurde Lindy Ave verabschiedet und wird nun mit rund 150 Sportlerinnen und Sportlern aus Deutschland nach Paris fahren.

