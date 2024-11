Stand: 13.11.2024 18:46 Uhr Lebensrettungspreis: DLRG im Rennen um 10.000 Euro Preisgeld

Die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) zählt zu den Finalisten des diesjährigen "Lebensrettungspreises" in der Kategorie "Miteinander stark". Der Verein mit seinen rund 300 Mitgliedern hat somit die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Die Online-Abstimmung auf der Seite des preisstiftenden Pharmakonzerns dauert noch bis kommenden Montag. Auf der Preisverleihung am 5. Dezember in Hamburg werden die Sieger bekanntgegeben. Neben der DLRG Prerow stehen Vereine aus Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zur Wahl.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 13.11.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen