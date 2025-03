Stand: 31.03.2025 18:01 Uhr Landkreis Vorpommern-Rügen: Gesundheitszeugnis online möglich

Ab sofort können Interessierte das Gesundheitszeugnis im Landkreis Vorpommern-Rügen in einem Online-Kurs erlangen. Wie der Landkreis mitteilt, werde die Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz in 17 Sprachen angeboten. Nötig sei die Bescheinigung für alle, die beruflich mit Lebensmitteln zu tun hätten. Dazu zählen etwa die Herstellung, die Verarbeitung und der Verkauf. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Restaurants, Kantinen oder Cafés benötigen das Gesundheitszertifikat. Selbst wer beispielsweise Geschirr oder Besteck arbeitet, muss die Bescheinigung bei seinem Arbeitgeber vorzeigen. Teilnehmende benötigen für den Online-Kurs ein Smartphone, Tablet, Laptop oder PC mit Webcam, eine gültige E-Mail-Adresse sowie ihren Personalausweis oder Reisepass. Die Belehrung erfolgt über eine gesicherte Plattform und vermittelt alle wichtigen Inhalte zu Hygieneregeln und Infektionsschutzmaßnahmen, heißt es. Die Anmeldung dafür ist über die Internetseite des Landkreises möglich.

