Stand: 15.11.2024 14:59 Uhr Landespokal, Doppelspieltag und Kräftemessen

Im Achtelfinale des Fußball-Landespokals ist der Greifswalder FC (GFC) am Samstag zu Gast beim Verbandsligisten SV Siedenbollentin. Solche Gegner sind natürlich, trotz zweier Ligen Unterschied, immer gefährlich und für eine Überraschung gut, heißt es vom GFC. Anpfiff ist um 13 Uhr. Nach zwei spielfreien Wochenenden in der zweiten Volleyballbundesliga, spielen die Stralsunder Wildcats gleich zweimal. Am Samstag geht es nach Dortmund. Dort treffen sie auf TV Hörde. Am Sonntag und damit dem siebten Spieltag fahren die Stralsunder Volleyballerinnen weiter nach Münster. Aktuell belegen sie den zweiten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Die Spiele werden im Livestream auf Youtube übertragen. Die Männer vom Stralsunder HV spielen am Samstag in der dritten Handballliga gegen MTV Braunschweig. Die Mannschaft um Trainer Silvio Krause will dem Tabellenzweiten das Leben schwer machen und zeigen, was in der Vogelsanghalle alles möglich ist. Anpfiff ist ist um 18 Uhr.

