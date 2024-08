Stand: 23.08.2024 14:30 Uhr Kurierfahrer bei Negast verfolgt und geschlagen

Ein Kurierfahrer ist am Donnerstagabend bei Negast (Landkreis Vorpommern-Rügen) verfolgt und geschlagen worden. Vier Männer sollen mit ihrem Auto das Fahrzeug des 23-jährigen Kurierfahrers zunächst verfolgt und dann in Jakobsdorf gestoppt haben, so eine Polizeisprecherin in Stralsund. Zwei der mutmaßlichen Verfolger sollen den Kurier dann aus dem Auto gezogen und ihn auf den Boden gedrückt haben. Insgesamt zu dritt hätten sie dann den Kurierfahrer fixiert. Der vierte Verfolger soll anschließend auf den Kurierfahrer eingetreten, ihn geschlagen und bedroht haben. Die Polizei sucht nun nach dem etwa 25 und 30-jährigen Tatverdächtigen. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und Jeans. Bei dem Fahrzeug der Verfolger soll es sich um einen VW Polo handeln. Ermittelt wird wegen Verdachts der Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Das Motiv des mutmaßlichen Überfalls ist laut Polizei unklar.

