Kulturnacht Greifswald: Singende Balkone und Salsa im Blumenladen

Mit der Greifswalder Kulturnacht wird ab Nachmittag wieder die ganze Stadt kulturell belebt. An fast 50 Veranstaltungsorten in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) werden Musik, Lesungen, Theater, Ausstellungen und Tanz angeboten. In den meisten Fällen auch mit freiem Eintritt. Eröffnet wird die Kulturnacht traditionell um 17 Uhr mit den "Singenden Balkonen" in Schönwalde II. Mehrere Anwohner präsentieren auf ihren Balkonen ihre musikalischen Talente. Bereits am frühen Nachmittag öffnen die Kunstwerkstätten ihre Türen. Auch mehrere Führungen stehen auf dem Programm, z.B. eine kostümierte Nachtwächterführung durch die Altstadt, ein kultureller Spaziergang über den Neuen Friedhof und ein Rundgang über den historischen Campus mit Sagen und Legenden. Im Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich ist auch der Maler Thema bei der Kulturnacht. In der Brasserie "Hermann" erhalten die Gäste Einblicke in Friedrichs versteckte Talente, im St. Spiritus informiert eine Ausstellung über Friedrichs Freunde und Bekannte. Auf dem Vorplatz des Pommerschen Landesmuseums wird unter freiem Himmel die deutsch-polnische Freundschaft gefeiert. Die Aftershowparty bis in den frühen Morgen findet im Club 9 statt.

