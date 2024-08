Stand: 13.08.2024 16:55 Uhr Kreisverkehr bei Bergen wieder frei

Im Kreisverkehr bei Bergen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) können Autofahrer ab den Abendstunden wieder die Zufahrt zur Bundestrasse 196 in Richtung Bergen und Mönchgut nutzen. Am vergangenen Donnerstag war auf der angrenzenden Landesstraße ein Traktor mit Ladung in Brand geraten. Durch die Hitze wurde die Fahrbahn so stark beschädigt, dass sie gesperrt werden musste. Das Straßenbauamt Stralsund hat die Fahrbahn an der Zufahrt zur B196 inzwischen repariert, teilte das Landesstraßenbauamt mit. Wegen der Sperrung in den vergangenen Tagen mussten Autofahrer, die nach Bergen sowie in Richtung Mönchgut wollten, einen Umweg über die B96 in Richtung Sassnitz bis zur Abfahrt Bergen-Nord in Kauf nehmen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen