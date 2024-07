Stand: 01.07.2024 12:34 Uhr Kreispokal: Fußballer aus Tribsees und Bergen holen Titel

Der Tribseeser SV hat den Kreispokal von Vorpommern-Rügen gewonnen. Der Kreisoberligist war Favorit gegen den SV Rambin, der eine Liga darunter spielt. Jan-Ole Hausschild (20.) brachte Rambin früh in Führung. Tribsees konnte das Spiel nach der Pause aber noch drehen und gewann vor rund 400 Zuschauern in Velgast mit 4:1. Die Tore erzielten Karg (48., 53.) Nienkirchen (58.) und Rambow (81.).

Vor dem Spiel der Herren wurde das Pokalfinale der Ü35-Mannschaften ausgetragen. Hier setzte sich der VFL Bergen in der Verlängerung mit 2:1 gegen den SV Traktor Kirchdorf durch. Auch hier ging erst der Außenseiter in Führung. Jarno Juchatz (33.) traf für den Tabellenletzten der Kreisoberliga. Nach der Pause glich Bergen durch Robert Scholl (69.) aus. Den Siegtreffer erzielte Soeren Tieklack in der Nachspielzeit (77.). Bei den Alten Herren ist eine Halbzeit 35 statt 45 Minuten lang.

