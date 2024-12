Stand: 12.12.2024 07:47 Uhr Kreiskrankenhaus Wolgast: Notaufnahme wird modernisiert

Die Notaufnahme des Kreiskrankenhauses Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist eine wichtige Anlaufstelle für die Bevölkerung und zahlreiche Touristen in der Region Usedom. Die Erweiterung der Notaufnahme ist Teil eines Maßnahmenpakets, das durch die Förderung des Landes ermöglicht wird. Bereits 2020 waren acht Millionen Euro zugesagt worden. Die jetzige Neuplanung berücksichtigt die erheblichen Kostensteigerungen und umfasst nun ein Gesamtvolumen von 10,65 Millionen Euro. "Das Kreiskrankenhaus Wolgast übernimmt als einziges Akutkrankenhaus fast vollständig die Notfallversorgung in der Region. Die Notaufnahme hat gerade in der touristischen Hochsaison eine herausragende Bedeutung", erklärte die Staatssekretärin aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport MV, Sylvia Grimm (SPD). In den Sommermonaten werden durchschnittlich 50 Patienten pro Tag versorgt, an Spitzentagen mit bis zu teilweise 100 Patienten. Im Winterhalbjahr sind es - abhängig vom Wetter - im Durchschnitt täglich etwa 25 bis 30 Patienten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 12.12.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald