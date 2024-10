Stand: 15.10.2024 06:50 Uhr Kreis Vorpommern-Rügen: Landratswahl im Mai 2025

Am 11. Mai 2025 wird der Landrat oder die Landrätin für den Landkreis Vorpommern-Rügen gewählt. Das haben die Mitglieder des Kreistages am Montag in Grimmen entschieden. Wenn es zu einer Stichwahl kommen sollte, wäre diese zwei Wochen später. Landrat Stefan Kerth (parteilos) hatte bereits im Vorfeld angekündigt, wieder antreten zu wollen. Unklar ist allerdings, wer ihn dann unterstützen wird. Der 51-jährige war im November 2023 aus der SPD ausgetreten, vor allem wegen der nach seinen Worten "gesinnungsorientierten und wirklichkeitsfremden" Asyl- und Migrationspolitik der Partei. Weitere Kandidaten sind noch nicht bekannt. Auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald wird am 11. Mai der Landrat gewählt.

67 Millionen Euro Defizit im Haushalt

Landrat Stefan Kerth stellte im weiteren Verlauf der Sitzung die Eckpunkte für den Haushalt 2025 vor. Demnach gebe es derzeit ein Defizit von 67 Millionen Euro. Das habe verschiedene Ursachen. Zum einen muss der Landkreis wegen der aktuellen Zensus-Erhebungmit weniger Geld rechnen. Daraus geht hervor, dass es vor allem in den Urlaubsregionen einen Rückgang der Einwohnerzahlen gibt. Zum anderen gebe es nach Angaben des Landrats viele Punkte, die der Kreis nicht beeinflussen könne, wie die Inflation, das kostenlose Kitagesetz, die Digitalisierung der Schulen und gestiegene Kosten beim Personal sowie bei Migration und Eingliederungsmaßnahmen.

