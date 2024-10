Stand: 07.10.2024 17:00 Uhr Kreis Vorpommern-Greifswald: Landratswahl im Mai 2025

Am 11. Mai 2025 wird in Vorpommern-Greifswald der Landrat gewählt. Der Kreistag hat den Termin nun festgelegt. Zwei Wochen später, am 25. Mai, ist eine mögliche Stichwahl vorgesehen. Eine Mehrheit der Kreistagsmitglieder hat außerdem für einen Nachtragshaushalt gestimmt. Laut Verwaltung ist der notwendig geworden, weil es derzeit ein Defizit von rund 30 Millionen Euro gibt. Die Kosten würden vor allem im Bereich Jugend und Soziales steigen, heißt es. Einen Teil bekommt der Kreis nach eigenen Angaben von Bund und Land zurück. Um zahlungsfähig zu bleiben, müsse nun aber erstmal die gesamte Summe freigegeben werden.

Der Kreistag Vorpommern-Greifswald tagt ausnahmsweise in der Nikolaikirche in Anklam. Einmal im Jahr trifft sich das Gremium nicht in seinen eigenen Räumen in Pasewalk oder in der Greifswalder Stadthalle.

