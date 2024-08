Stand: 05.08.2024 07:30 Uhr Kostenlose "Bildungskisten" in Greifswald

Die Stadtverwaltung in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verleiht an Kitas und Schulen insgesamt sechs entwicklungspolitische Kisten mit Bildungsmaterial zu nachhaltigen Themen. Dabei geht es um Fragen wie: Woher kommt die Schokolade? Warum hungern Menschen? Und was hat Fußball mit Globalisierung zu tun? Dazu hat die Initiative "Mission EineWelt" entsprechendes Material zusammengestellt. Eine dieser Kisten beinhaltet für die ganz Kleinen Material und Spiele zum Thema "Faires Frühstück". Fünftklässler könnten sich mit den Bereichen "Rund ums Handy" befassen. Schüler der 7. Klasse thematisieren "Flucht und Migration". Mit einer Vorbereitungszeit von nur 30 Minuten können mit Hilfe der ausgearbeiteten Lernparcours ca. 90 bis 120 Minuten zum jeweiligen Themenbereich gestaltet werden. Die Aktion läuft bundesweit. Die Hansestadt Greifswald organisiert die Bildungskisten für die beiden vorpommerschen Landkreise.

