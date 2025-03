Stand: 20.03.2025 11:52 Uhr Klimafreundliche Stadtteile: Bund zeichnet Greifswald aus

In Berlin hat Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) 18 Städte in Deutschland ausgezeichnet, die besonders klimafreundliche Quartiere entwickelt haben, darunter auch Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Zwei Greifswalder Stadtteile haben als einzige aus Mecklenburg-Vorpommern und im gesamten Nordosten gewonnen. An den beiden Ortsteilen Schönwalde I und II sei besonders gut zu erkennen, wie Städtebau und Klimaschutz gut miteinander einhergehen können, heißt es von der Jury. Wegen steigender Temperaturen seien gerade im Sommer Ideen zum "Runterkühlen" gefragt, also zum Beispiel begrünte Dächer, Luftschneisen oder mehr Grünflächen. Mit der Auszeichnung erhält die Stadt Greifswald eine Prämie. Bund und Länder unterstützen seit mehr als 50 Jahren die Städte und Gemeinden dabei, städtebauliche Missstände zu beseitigen.

