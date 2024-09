Stand: 09.09.2024 08:30 Uhr Kleinkind fällt von Zinnowitzer Seebrücke: Frau klagt auf 35.000 Euro

Am Abend des 22. Juli 2021 fällt ein zweijähriger Junge von der Seebrücke Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in die Ostsee. Die damals 34 Jahre alte Mutter springt hinterher und verletzt sich schwer am Bein. Das Kind bleibt dagegen unverletzt. Nun klagt die Frau aus Brandenburg gegen die Gemeinde und fordert eine Entschädigung in Höhe von 35.000 Euro und die Zusage auf weitere Zahlungen für ihre Genesung. Nach ihrer Ansicht sei das Geländer der Seebrücke nicht ausreichend für Kleinkinder gesichert gewesen und ihr Sohn wäre deshalb hindurchgerutscht. Mit ihrer Darstellung des Vorfalls widerspricht sie Zeugenberichten, wonach sie den Jungen für Urlaubsfotos auf das Geländer gesetzt haben soll und er dann nach hinten kippte. Die Gemeine Zinnowitz will nicht zahlen und sagt, die Frau habe ihre Aufsichtspflicht verletzt.

