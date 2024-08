Stand: 15.08.2024 10:02 Uhr Urteil vom Landgericht gegen 38-jährigen Polen rechtskräftig

Das Urteil des Landgerichts Neubrandenburg gegen einen 38-jährigen Mann wegen des gewaltsamen Todes seiner Lebensgefährtin in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist rechtskräftig. Das bestätigte ein Sprecher. Der Mann ist vom Landgericht Neubrandenburg zu fünf Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der Pole, der mit der 41-jährigen Frau in einer Wohnung zusammenlebte, ist für eine Tat im Affekt in minderschwerem Fall verurteilt worden. Er soll seine Lebensgefährtin im Streit mit einem Messer tödlich verletzt haben. Der Richter sprach im Prozess von einer Beziehungstat.

