Stand: 30.10.2024 16:53 Uhr Klein Bünzow: Polizisten ertappen möglichen Wiederholungsdieb auf frischer Tat

Polizisten aus Anklam und Wolgast haben einen Mann festgenommen, der womöglich mehrere Wohnungseinbrüche im Sommer dieses Jahres in und um Greifswald begangen hat. Nach Angaben der Beamten versuchte der Mann am Mittwochmorgen in eine Lagerhalle in Klein Bünzow (Vorpommern-Greifswald) einzudringen. Dabei wurde er von der Eigentümerin per Videoüberwachung beobachtet, die daraufhin die Polizei verständigte. Nachdem die Beamten vor Ort eintrafen und den 33 Jahre alten Beschuldigten festnahmen, stellten sie bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs Diebesgut fest, das aus anderen Diebstählen und Einbrüchen stammt. Zudem fanden die Polizisten bei dem Beschuldigten Betäubungsmittel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

