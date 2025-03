Stand: 05.03.2025 09:16 Uhr Karrin: Fahrendes Auto gerät in Brand

Auf der Landstraße zwischen Groß Ernsthof und Kröslin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist Mittwochmorgen ein Auto in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 25-jährige Autofahrerin Geräusche aus dem Motorraum gehört und hielt ihren Wagen daraufhin an. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum. Sie und die drei Insassen konnten sich in Sicherheit bringen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kröslin, Freest und Rubenow konnten das Feuer löschen. Sie waren mit insgesamt 29 Einsatzkräften vor Ort. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Landstraße Höhe Karrin gesperrt. Grund für den Brand war ein technischer Defekt am Fahrzeug.

