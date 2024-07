Stand: 29.07.2024 14:07 Uhr Karlshagen hat einzige Kinderkurdirektorin an der Ostsee

Mit Kinder- und Familienfreundlichkeit wirbt Karlshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Auch deswegen hat das Ostseebad auf der Insel Usedom seit 2013 eine Kinderkurdirektorin – die einzige an der Ostsee. Derzeit hat das Amt die elfjährige Greta inne. Sie arbeitet ehrenamtlich gegen ein kleines Taschengeld. Erkennbar ist Greta an ihrem orangefarbenen Shirt und dem freundlichen Lächeln. Sie setzt sich für das Wohl der Urlaubskinder ein, spricht mit den Kindern, fragt sie, was sie sich wünschen. "Oft wird nur nach der Erwachsenenmeinung gefragt, aber es ist auch wichtig, was die Kinder zu bestimmten Dingen denken", erklärt Greta. Beim Kinderschminken fragt die Elfjährige beispielsweise nach, was in Karlshagen fehlt und worauf die Urlaubskinder mal Lust hätten. Nicht alle Wünsche sind leicht zu erfüllen, räumt Greta ein. Wünsche nach Wasserspielplätzen und Wasserrutschen etwa, die seien schwierig. In Karlshagen leben mehr als 3.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Jährlich kommen etwa 75.000 Urlauber in das Ostseebad.

