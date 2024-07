Stand: 15.07.2024 12:31 Uhr Jubiläum: 100 Jahre Sternwarte Greifswald

Seit 1924 können Besucher vom Turm des Alten Physikalischen Instituts der Universität Greifswald aus in die Sterne schauen. Das Besondere: Greifswald besitzt ein weltweit einzigartiges, aufwändig restauriertes Doppelteleskop von Carl-Zeiss Jena, so der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Sternwartenvereins, Tobias Röwf. "Wir haben damit eine sehr schöne Kombination aus Spiegel- und Linsenteleskop. Man kann den Besuchern also beide Teleskoparten zeigen, wie sie funktionieren und welche Abbildungen sie erzeugen."

Planet Venus mehrfach gesichtet

Der Sternwartenverein hat mit diesem Teleskop 2004 und 2012 die Umlaufbahn der Venus beobachtet. Das war schon den Gründern der Greifswalder Astronomie Andreas Mayer und Lambert Heinrich Röhl in den Jahren von 1761 bis 1769 gelungen. "Das ist schon eine sehr gute Leistung für so einen Standort wie Greifswald", so Tobias Röwf. Der Verein bietet regelmäßig Führungen für Besucher an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 13.07.2024 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald