Jarmener Kreisverkehr wird 2025 gebaut

In Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will das zuständige Straßenbauamt im kommenden Jahr mit dem Bau eines Kreisverkehrs beginnen. Eigentlich sollte der Umbau der Kreuzung am Ortseingang schon laufen. Es müsste aber noch mit umliegenden Grundstückbesitzern geklärt werden, wie die Jarmener während der Bauzeit aus dem Ort rein- und rausfahren können, so ein Sprecher des Straßenbauamtes. Denn die Hauptzufahrtsstraße muss dann zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die Landesstraße 35 bleibt hingegen immer halbseitig befahrbar. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich neun Monate dauern. Die Einwohner von Jarmen wollen schon lange einen Kreisverkehr am Ortseingang. Aus dem Ort kommend ist die Kreuzung zur Landesstraße schwer einsehbar, in der Vergangenheit hat es dort immer wieder Unfälle gegeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald