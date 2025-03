Stand: 04.03.2025 16:10 Uhr Inselhafen Prerow: Gäste können jetzt Liegeplätze buchen

Für den neuen Inselhafen Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) können Gäste jetzt ihren Liegeplatz online buchen. Wie eine Sprecherin des Nationalparkamtes Vorpommern mitteilte, kömmen die Plätze mit der App "Boatpark" reserviert und bezahlt werden. Dies könne auch tagesaktuell erfolgen. Zusätzlich zu den Liegegebühren fällt, wie für alle Übernachtungsgäste des Ortes, Kurabgabe an. Diese wird beim Hafenmeister entrichtet. Das Buchungstool, Informationen zu den Liegegebühren und alle weiteren Hinweise für Hafennutzer sind auf der Webseite des Inselhafens einsehbar. Der Hafen verfügt über 33 Plätze für Gastlieger, die sich maximal 24 Stunden in dem Etappenhafen aufhalten dürfen. Der Inselhafen bietet Schutz für in Not geratene Boote und dient als Etappenhafen zwischen Warnemünde und den Inseln Rügen und Hiddensee und dem Hafen Barhöft. Für Seenotrettungskreuzer und ortsansässige Fischer bietet der Hafen feste Liegeplätze.

