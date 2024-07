Stand: 25.07.2024 09:57 Uhr In Stralsund beginnen die Wallensteintage

Die Wallensteintage in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind eröffnet. Bis Sonntag erinnern und feiern die Stralsunder und die Besucher der Stadt die erfolgreiche Verteidigung gegen die Belagerungstruppen Wallensteins im Jahr 1628. In der Altstadt und auf der Hafeninsel wartet neben Gauklern und Künstlern ein buntes Programm auf alle Gäste. Dazu gehören der beliebte Festumzug am Freitagnachmittag und der sogenannte Pestumzug am Freitagabend. Da verkleiden sich viele Stralsunder in mittelalterlichen Kostümen und sind zum Teil geschminkt wie zu Halloween. Das soll an die Zeit erinnern, als die Pest Einzug in die Stadt hielt. Stralsunds Rathaus wird bis Sonntag immer ab 22 Uhr illuminiert.

Wegen der Wallensteintage müssen Autofahrer in der Innenstadt bis Montag mit Behinderungen rechnen. Besucher können ihre Fahrzeuge in einem der fünf Parkhäuser abstellen oder auf dem Parkplatz am Rügenbahnhof parken. Von dort ist es zu Fuß wenige Minuten bis in die Stadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 25.07.2024 | 09:40 Uhr