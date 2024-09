Stand: 04.09.2024 15:34 Uhr In Greifswald wird die Trinkwasserleitung erneuert

Die Haupttrinkwasserleitung vom Wasserwerk Hohenmühl nach Greifswald muss umfassend saniert werden. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag werden deshalb Arbeiten an der Leitung nahe der Umgehungsstraße in Höhe Stadtrandsiedlung in Richtung Heinrich-Heine-Straße durchgeführt. Wie die Stadtwerke Greifswald mitteilen, kann es in der Zeit von 22 bis 5 Uhr zu Lärmbelästigungen kommen. Nach den Arbeiten können kurzzeitig Druckschwankungen, Eintrübungen und Braunverfärbungen des Wassers auftreten. Diese seien nur vorübergehend und würden keine Gefährdung für die Gesundheit darstellen, so die Stadtwerke weiter.

