Stand: 27.01.2025 09:30 Uhr Holocaust-Gedenktag: Veranstaltungen in Vorpommern

Am bundesweiten Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus finden auch in Vorpommern vielerorts Gedenkveranstaltungen statt. In Sassnitz beginnt die zentrale Gedenkfeier um 10 Uhr direkt am Denkmal für die Opfer des Faschismus und wird anschließend auf dem Alten Friedhof und dem Waldfriedhof fortgesetzt. Ebenfalls um 10 Uhr gibt es im Todeszellentrakt im ehemaligen Wehrmachtsgefängnis Anklam eine Gedenkveranstaltung. Hierzu hat die Hansestadt Anklam, die Anklamer Museumslandschaft und die Stiftung Friedensarbeit eingeladen. In Stralsund wird das Friedensbündnis Stralsund um 11 Uhr einen Kranz an der Stele im Johanniskloster niederlegen. Im Helios Hanseklinikum der Hansestadt wird um 12 Uhr an die Gräueltaten der Nazis erinnert. Das Bündnis "Wolgast weltoffen demokratisch bunt" lädt um 16.30 Uhr zu einer Gedenkfeier am Denkmal für Opfer des Faschismus ein. Und im Pommerschen Landesmuseum Greifswald referieren auf Einladung der Universität Greifswald um 19 Uhr zwei Historiker über jüdische Überlebende. Den Abschluss bildet die Präsentation des Films "In Liebe, Eure Hilde", der die Widerstandsgruppe "Rote Kapelle" und das Jahr 1942 thematisiert. Der Film läuft um 20 Uhr im Kultur- und Initiativenhaus "Straze"

