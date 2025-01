Stand: 01.01.2025 09:32 Uhr Hoher Sachschaden bei Kellerbrand in Stralsund

Das neue Jahr war gerade mal 40 Minuten alt, als die Stralsunder Feuerwehr zu einem Brand gerufen werden musste. In einem Mehrfamilienhaus im Carl-Heydemann-Ring war in einem Keller Feuer ausgebrochen. Durch den Brand wurde die Stromversorgung des betroffenen Aufgangs unterbrochen. Nach Angaben der Polizei war der komplette Aufgang des Hauses so stark verrußt, dass er bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar ist. Alle zwölf Bewohner haben ihre Wohnungen verlassen müssen, heißt es. Sie kommen vorübergehend in anderen Quartieren unter. Verletzt wurde niemand. Der Kriminaldauerdienst ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Ein Gutachter soll noch am Mittwoch den Brandort untersuchen und klären, warum das Feuer ausbrach. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 80.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen