Hochschule Stralsund feiert Richtfest für Bibliotheksanbau

An der Hochschule Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird am Mittag Richtfest für den Erweiterungsbau der Campusbibliothek gefeiert. Das Bestandgebäude wird nach Angaben der Hochschule saniert und mit einem Verbindungsgang aus Glas an den Neubau angeschlossen. Künftig stehen dann 170 Lese- und Arbeitsplätze zur Verfügung, mehr als 80.000 Medien können ausgeliehen werden. Außerdem soll ein Raum für Konzentration und Austausch entstehen, eine öffentliche Lese-, Lern- und Kommunikationslandschaft. Zum Richtfest werden Finanzminister Heiko Geue (SPD) und Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) erwartet. Bauherr ist das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt (SBL) Greifswald. Das Vorhaben wird vom standortbezogenen Hochschulbau-Korridor des Landes gefördert.

