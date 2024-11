Stand: 05.11.2024 07:17 Uhr Hiddensee: Bis Dezember werden die Rohrleitungen gespült

Auf der Insel Hiddensee (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat am Montag die Rohrnetzspülung begonnen. Bis zum 4. Dezember kann es deshalb immer wieder zu Unterbrechungen der Trinkwasserversorgung kommen. Wie der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (ZWAR) mitteilt, wird zunächst tagsüber, an manchen Tagen auch nachts gespült. Die Spülzeiten sind laut ZWAR jeweils von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, die nächtlichen Spülungen von 21 bis 5 Uhr. Anwohner sollten in diesen Zeiten kein Leitungswasser benutzen und auch technische Geräte wie Geschirrspüler und Waschmaschinen abstellen. Der ZWAR bittet darum, sich einen ausreichenden Vorrat an Trinkwasser bereitzustellen. Für die Notversorgung stehen drei mobile Wassertanks sowie mobile Toiletten in den Häfen von Vitte, Kloster und Neuendorf zur Verfügung. Die Spülung hat am Montag in Kloster begonnen, danach sind Vitte, Neuendorf und Grieben dran. Einen genauen Zeitplan hat der Zweckverband auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die Spülungen sind nötig, um Ablagerungen von Eisen und Mangan zu entfernen. Dafür wird ein Impuls-Spül-Verfahren verwendet. Das basiert nach Angaben des ZWAR ausschließlich auf der dosierten Zugabe von aufbereiteter, hygienisch einwandfreier Luft.

