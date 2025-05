Stand: 05.05.2025 11:59 Uhr Heringsdorf: DRK-Wasserretter bestehen erfolgreich alle Prüfungen

Auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifwald) haben 20 Teilnehmer von drei Ortsverbänden ihre Prüfung als Wasserretter abgelegt und erfolgreich bestanden, so das DRK. Zu den Aufgaben gehörte unter anderem ein "Mann-über-Bord-Manöver" mit anschließender Reanimation. Auch mussten die jungen Leute nachts einen Hubschrauberlandeplatz ausleuchten. "Wichtig war dabei, dass alle im Team arbeiten," sagt die Ausbilderin der DRK Wasserrettung, Anke Radlof. Eine Teilnehmerin sagt, sie hätte noch nie so viel in so kurzer Zeit gelernt. Mit den zusätzlichen Qualifikationen können die Rettungsschwimmer zum Beispiel auch bei Hochwasserlagen eingesetzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 05.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald