Stand: 10.02.2024 08:20 Uhr Vorpommern: DRK sucht Rettungsschwimmer

Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sucht Rettungsschwimmer für die Strände in Vorpommern. Die Ehrenamtlichen sind dann von Mai bis September unter anderem an der Ostsee in Zinnowitz, Karlshagen und den Kaiserbädern im Einsatz. Rettungsschwimmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein, ein Deutsches Rettungsschwimmabzeichen und eine Erste-Hilfe-Ausbildung nachweisen.

