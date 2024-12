Stand: 27.12.2024 06:57 Uhr Heringsdorf: Auto fängt auf Parkplatz Feuer

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist auf einem Parkplatz in Heringsdorf ein Auto in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei sei das Feuer aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum ausgebrochen. Durch die Flammen wurde ein daneben geparktes Auto ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und erheblich beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Insgesamt waren 21 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Heringsdorf und Ahlbeck zur Brandbekämpfung im Einsatz. Während der Löscharbeiten musste die L266 für rund eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Beide Autos wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

