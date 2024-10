Stand: 21.10.2024 11:57 Uhr Herbstferien in Vorpommern: Spukfestival, Pinguine und mehr

Auf Usedom spukt es und das nicht nur zu Halloween. Beim Spukfestival in Trassenheide gibt es noch bis zum Sonnabend Zaubershows und Gruselfilme auf dem Kurplatz. Auch das Haus des Gastes verwandelt sich in ein Spukhaus, in dem große und kleine Besucher von Geistern, Hexen und anderen mystischen Gestalten begrüßt werden. Das Spukfestival findet bereits zum dritten Mal statt.



Täglich Pinguine füttern in Stralsund

Das Meeresmuseum macht verschiedene Angebote. So gibt es täglich die Chance, die Pinguine auf der Dachterrasse des Ozeaneums zu füttern. Im Meeresmuseum können am 22. und 24. Oktober Tastpräparate angefasst werden und man erfährt, warum die Lederschildkröte „Marlene“ besonders wichtig für das Meeresmuseum ist. Das Stralsund Museum lädt zu einer historischen Schnitzeljagd ein. Am 26. Oktober geht es dabei zu Fuß durch die Altstadt. Am Ende warten ein Schatz und eine kleine Überraschung für die Teilnehmer.

Basteln für Halloween

Auf der Insel Rügen gibt es in Sellin ebenfalls ein Bastelwerkstatt. In der Touristinfo im Seepark können Kinder am 25. und 28. Oktober eine Urlaubserinnerung basteln. Im Naturerbe Zentrum Rügen werden am 26.Oktober Kürbisse geschnitzt. Und am 27. Oktober gibt es Tipps, wie ausgefallene Halloween-Laternen geschnitzt werden. Am 31. Oktober wird es wegen Halloween auf den Baumwipfelpfaden auf Rügen und auf Usedom spezielle Führungen für Kinder geben. Wer also nicht durch die Nachbarschaft ziehen möchte, kann dort einen besonderen Abend erleben.

Dieses Thema im Programm: Regionalnachrichten aus Greifswald | 21.10.2024 | 12:40 Uhr