Großer Andrang beim Störtebeker-Casting auf Rügen

Knapp 200 Menschen kamen am Sonnabend zum offenen Casting für die Störtebeker-Festspiele nach Ralswiek (Landkreis Vorpommern-Rügen). Sowohl für das Stück als auch für den Catering-Bereich und den Shop konnten sich Interessierte bewerben. Die meisten, etwa 170 Personen, hatten sich für eine Rolle als Komparse gemeldet – von Grundschulkindern bis zu Rentnern. Eine Frau aus Brasilien reiste extra an, da ihre Familie in Mecklenburg-Vorpommern lebt. Die Geschäftsführerin der Festspiele, Anna-Theresa Hick, zeigte sich zufrieden. Wer das Casting verpasst hat, kann sich weiterhin online bewerben.Die Störtebeker-Festspiele suchen auch Mitarbeiter für die Theaterkasse, den Telefondienst und als Produktionshelfer. Die erste Vorstellung in Ralswiek beginnt am 28. Juni, präsentiert vom NDR.

