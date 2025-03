Stand: 22.03.2025 10:45 Uhr Ralswiek: Kleindarsteller für Störtebeker-Festspiele gesucht

Die Störtebeker Festspiele in Ralswiek auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) suchen Verstärkung für die diesjährige Saison. In einem offenen Casting können sich Interessierte am Sonnabend vorstellen. Gesucht werden Laienschauspieler, die zwischen Mai und September im Hintergrund agieren: als Bürger, Marktfrau, Pirat oder Soldat. Den Castingbogen können Besucher vorab ausfüllen. Außerdem werden Mitarbeiter an der Theaterkasse und im Telefondienst gesucht, ebenso als Produktionshelfer. Ende Juni feiert der Auftakt des neuen Zyklus mit dem Titel "Freibeuter der Meere" rund um die Abenteuer von Klaus Störtebeker Premiere, präsentiert vom NDR.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 22.03.2025 | 09:40 Uhr

