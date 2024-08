Stand: 22.08.2024 12:00 Uhr Große Hundezählung im Amt Miltzow: 108 Hunde nicht gemeldet

Im Amt Miltzow im Landkreis Vorpommern-Rügen wurden seit Juni die Hunde erfasst. Dabei stellten die Mitarbeiter fest, dass 108 Hunde von ihren Haltern nicht gemeldet worden waren. Die Halter müssen nun Hundesteuern zahlen, teilweise auch rückwirkend, so eine Mitarbeiterin des Amtes Miltzow. Bußgelder wurden jedoch nicht verhängt. Das Amt hatte die Bestandsaufnahme mit der Steuergerechtigkeit begründet. Je nach Gemeinde beträgt die Hundesteuer 25 oder 50 Euro pro Jahr. Die Bestandsaufnahme hatte die Amtsverwaltung vorher angekündigt, so dass Halter sich auch freiwillig melden konnten. Gab der Halter an, dass er den Hund schon länger besitze, wurde die Steuer rückwirkend erhoben, so eine Sprecherin der Amtsverwaltung. Die Aktion im Amt Miltzow ist noch nicht abgeschlossen.

